Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Phaxiam: début d'un essai dans l'endocardite infectieuse information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics annonce l'inclusion du premier patient de l'essai clinique de phase 1 dans l'endocardite infectieuse provoquée par le Staphylococcus aureus (S. aureus), étude prévoyant l'inclusion de 12 patients dans cinq centres cliniques français.



Cette étude, dont les premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2024, permet d'évaluer l'administration intraveineuse des phages, 'particulièrement adaptée pour adresser des indications à très forts enjeux médicaux'.



Principale cause de l'endocardite infectieuse, la bactérie S. aureus est responsable d'environ 30% des cas de cette maladie cardiaque pouvant entrainer une insuffisance cardiaque, des lésions valvulaires cardiaques et des AVC.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS Euronext Paris +0.34%