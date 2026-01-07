Phathom Pharmaceuticals chute après l'annonce d'un projet d'augmentation de capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions de Phathom Pharmaceuticals PHAT.O ont baissé de 10,1 % à 16,25 $ après la clôture du marché, suite à l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies (GI) gastro-intestinales annonce une offre () composée d'actions et de bons de souscription préfinancés; la taille de l'opération n'a pas été divulguée

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour le fonds de roulement et les dépenses de commercialisation et de recherche et développement

**

Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre associés

** La société indique également qu'elle prévoit () un chiffre d'affaires net d'environ 57 à 58 millions de dollars pour le quatrième trimestre et des liquidités d'environ 130 millions de dollars au 31 décembre

** Avec ~71,1 millions d'actions en circulation, la capitalisation boursière est d'environ 1,3 milliard de dollars

** Les actions PHAT ont terminé le mercredi en hausse de 10,4 % à 18,08 $, en hausse de 9 % pour commencer 2026. L'action a grosso modo doublé en 2025

** 9 des 10