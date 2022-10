Pharnext signe un accord de financement avec Néovacs d’un montant de 20,7 millions d’euros nets permettant de poursuivre le développement du PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A

• Au terme de ce programme de financement, réalisé via l’émission en plusieurs tranches d’obligations simples pour un montant nominal total d’environ 21 millions d’euros (soit environ 20,7 millions d’euros nets) assorties de bons de souscription d’actions, Néovacs pourrait devenir un actionnaire de référence de Pharnext à compter du 1er janvier 2024.



• Cet accord permet également à Pharnext de renégocier ses accords de financements existants avec Global Tech Opportunities 13 (groupe Alpha Blue Ocean) en mettant fin, après remboursement, à son encours de 5,5 millions d’euros au titre de l’emprunt conclu en juin 2022, et en réduisant l’impact dilutif du programme existant d’OCEANE-BSA désormais limité à 26 millions d’euros jusqu’à fin 2023.



• Avec les financements cumulés résultant de ces accords d’un montant potentiellement disponible total d’environ 46,7 millions d’euros nets (dont environ 38,6 millions d’euros nets après remboursement du prêt en cours auprès de Global Tech Opportunities 13 pour 5,6 millions d’euros nets et remboursement du prêt en cours auprès de Neovacs pour 2.5 millions d’euros nets), et, sous réserve du respect par chaque partie de ses obligations, Pharnext estime qu’elle pourrait financer ses opérations et l’essai PREMIER, dont les premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2023, jusqu’au premier trimestre 2024.