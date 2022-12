Pharnext renforce ses liens avec Néovacs pour assurer les prochaines étapes de son développement

PARIS, France, le 28 décembre 2022 à 20h00 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui une série de décisions visant à assurer les prochaines étapes de son développement avec le soutien de la société Néovacs (FR00140077X1 - ALNEV), société française de biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes et l’accompagnement de BioTech et MedTech prometteuses, dans le prolongement de l’accord de financement et d’accompagnement stratégique de la société Pharnext annoncé le 3 octobre 2022 .