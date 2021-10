Pharnext précise l’agenda de l’édition 2021 de ses journées dédiées à ses activités de recherche et développement

PARIS, France, le 21 octobre 2021 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, organise une journée dédiée à ses activités de recherche et développement (R&D) le mercredi 27 octobre 2021, de 14h30 à 16h30 CET / 8h30 à 10h30 ET, à Convene, 530 Fifth Avenue (entre 44th et 45th Streets) à New York (NY 10036). Cet évènement sera également accessible virtuellement.