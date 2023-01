PHARNEXT : Pharnext engage des discussions avec le bureau d'analyse financière Edison Investment Research en vue d'une actualisation de la valorisation de ses actifs

Pharnext engage des discussions avec le bureau d'analyse financière Edison Investment Research en vue d'une actualisation de la valorisation de ses actifs

PARIS, France, le 5 janvier 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce avoir engagé des discussions avec le cabinet d'analyse financière Edison Investment Research en vue d'une actualisation de sa note de recherche et d'évaluation des actifs de la Société.

Comme annoncé le 28 décembre 2022 [1] , Pharnext considère être arrivée à un degré de maturité suffisant pour valoriser ses actifs et son potentiel commercial. Cette valorisation pourrait se faire dans le cadre d'une opération en capital pouvant aboutir, à terme, à une prise de contrôle de la Société. Pharnext privilégie pour l'heure un accord avec un acteur de l'industrie pharmaceutique.

Dans ce cadre, Pharnext s'est engagé dans la réalisation d'une analyse financière indépendante par un cabinet de recherche reconnu afin de déterminer la valeur intrinsèque et l'objectif de cours cible. Le bureau d'analyse financière Edison connait bien la Société, dont il assure le suivi et l'analyse financière depuis 2020. Lors de sa dernière publication, en date du 19 octobre 2022 [2] , Edison écrivait que sa « valorisation totale (de Pharnext) reste globalement inchangée à 268,9 M€ » [3] .

Hugo Brugière, Président Directeur Général de Pharnext, a déclaré : « Pharnext est aujourd'hui une des rares sociétés de biotechnologie française indépendante en Phase III sur un candidat-médicament dont l'objectif est de répondre à un besoin médical non satisfait. Je suis convaincu que cette position très avancée représente une valeur intrinsèque considérable. Je suis impatient de connaitre le résultat des travaux des équipes d'Edison avec qui nous avons engagé un dialogue constructif. Leurs dernières analyses valorisant la société à prêt de 270 millions d'euros donnent d'ores et déjà une idée du potentiel sans commune mesure avec les niveaux de valorisation boursière actuels. »

Edison table sur une publication d'une nouvelle note d'analyse financière avant la fin du 1 er trimestre 2023. Les notes de recherche sont disponibles sur le site Internet de Pharnext et sur celui d' Edison .

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).

[1] Pharnext renforce ses liens avec Néovacs pour assurer les prochaines étapes de son développement

[2] Funding headroom to support PXT3003 progress

[3] Les avis, évaluations ou prévisions émis par les analystes à propos de PHARNEXT ne doivent pas être considérés comme des avis, projections ou prévisions de PHARNEXT ou de son équipe dirigeante mais relèvent de la seule responsabilité desdits analystes. Les références aux analyses listées par PHARNEXT ainsi que les informations, conclusions ou recommandations qu'elles contiennent n'emportent pas l'approbation de PHARNEXT. Pour obtenir les copies de ces rapports d'analyses, contactez l'analyste ou son établissement.

