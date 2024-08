Pharnext : ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

(AOF) - Pharnext annonce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 août. Cette biotech à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante a annoncé qu'elle n'était pas en mesure de financer son activité au-delà de la procédure de conciliation ouverte jusqu'au 15 juillet 2024. Elle avait elle-même demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit, demande à laquelle le Tribunal a donc fait droit.

Le jugement a nommé la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Lucile Jouve, en qualité de liquidateur.

Dans ce contexte, Pharnext dont l'action vaut actuellement 0,0002 euro après avoir perdu 99,99% de sa valeur depuis le 1er janvier, a demandé la suspension de la cotation de ses actions à compter de ce jour.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que, compte tenu du montant des passifs de la société, des sûretés accordées et de la valeur estimée des actifs, les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement aux actionnaires.

