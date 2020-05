Pharnext organise un Webcast pour faire un point d'avancement sur la Société le 20 mai 2020

PARIS, France, le 14 mai 2020 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, confirme aujourd'hui l'organisation d'une réunion d'information webcast le mercredi 20 mai 2020, à 18h (CET).

A cette occasion, David Horn Solomon, Directeur Général, présentera un point d'avancement sur l'activité et une vue d'ensemble de Pharnext.

Les participants pourront se joindre à cette réunion d'information via le lien suivant : https://channel.royalcast.com/webcast/pharnext/20200520_1/

ou se connecter par téléphone via les détails suivants : Mot de passe : Pharnext

Numéros :

- USA: +1 212 999 6659

- France: +33 (0) 1 7099 4740 - UK: +44 (0) 20 3003 2666