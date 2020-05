Pharnext organise un Webcast pour faire un point d'avancement sur la Société le 20 mai 2020

PARIS, France, le 14 mai 2020 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, confirme aujourd'hui l'organisation d'une réunion d'information webcast le mercredi 20 mai 2020, à 18h (CET).

A cette occasion, David Horn Solomon, Directeur Général, présentera un point d'avancement sur l'activité et une vue d'ensemble de Pharnext.

Les participants pourront se joindre à cette réunion d'information via le lien suivant : https://channel.royalcast.com/webcast/pharnext/20200520_1/



ou se connecter par téléphone via les détails suivants :



Mot de passe : Pharnext



Numéros :

- USA: +1 212 999 6659

- France: +33 (0) 1 7099 4740

- UK: +44 (0) 20 3003 2666



A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY®, dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis.