Pharnext nomme Valérie Worrall au poste de Directeur Financier

PARIS, France, le 15 février 2022 à 18h00 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« la Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, annonce aujourd’hui la nomination de Valérie Worrall au poste de Directeur Financier, à compter du 1er mars 2022.



Valérie Worrall est une spécialiste confirmée de la finance, avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs Pharmaceutique, de la Santé Grand Public et de la MedTech. Elle rejoint Pharnext après avoir été Directrice Financière

d’EOS Imaging, une société cotée sur Euronext spécialisée dans l'imagerie orthopédique et la planification chirurgicale. Elle y a joué un rôle clé dans l'évaluation et la mise en œuvre des stratégies de financement de la société et l’évolution de son modèle commercial. Auparavant, Valérie Worrall a exercé différentes fonctions de direction financière, dont 17 ans pour Novartis, en Europe et aux États-Unis, et plus récemment pour la société française de matériel médical BALT. Elle est diplômée d’HEC Paris.