PHARNEXT : Mise à disposition des documents relatifs à l'assemblée générale mixte du 24 février 2023

PARIS, France, le 10 février 2023 à 18h00 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, rappelle que les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 24 février 2023 à 16 heures au 14 rue de la République, 92150 Suresnes.

Pour mémoire, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur :

La mise en place d'une nouvelle structuration juridique avec une transformation de la Société, actuellement constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par actions (S.C.A.) et, par suite, d'une nouvelle gouvernance ;

Diverses résolutions usuelles à l'effet de procéder à d'éventuelles opérations financières.

L'avis de réunion de l'assemblée générale mixte comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le vendredi 20 janvier 2023 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) numéro 9.

Tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société, dans la rubrique dédiée aux Assemblées générales : https://pharnext.com/fr/investors#meeting .

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).

