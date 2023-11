Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: le titre monte, une étape franchie aux USA information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Pharnext grimpe de plus de 14% lundi à la Bourse de Paris après avoir réussi la fabrication aux Etats-Unis des lots d'enregistrement de son traitement expérimental contre la maladie de Charcot.



La société biopharmaceutique explique avoir réalisé avec succès la production des trois lots d'enregistrement de PXT3003, son traitement contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), sous forme de solution buvable en sachets unidoses.



L'entreprise précise s'être basée sur un procédé d'emballage intégrant les opérations de thermoformage-remplissage-scellage, développé à l'usine américaine d'Unither de Rochester (New York).



Pharnext souligne que cette étape le rapproche de son objectif de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) en 2024 et d'un potentiel lancement commercial en 2025, si le dossier venait à être approuvé.



Dans l'immédiat, la fabrication des lots d'enregistrement va lui permettre d'initier l'étude de stabilité d'enregistrement requise pour le dossier de demande de nouveau médicament (NDA).





