Pharnext: le titre grimpe sur des propos encourageants

(CercleFinance.com) - Pharnext bondit en Bourse ce jeudi, stimulée par des propos encourageants de son patron qui dit garder l'espoir d'une mise sur le marché du traitement expérimental mis au point par la société contre la maladie de Charcot.



Hugo Brugière, le gérant de la société biopharmaceutique, indique avoir ressenti tout l'intérêt et les attentes des patients et de la communauté médicale lors du dernier congrès annuel de l'association CMT-France.



Cette conférence, qui s'est tenue le 23 mars dernier, est une journée d'informations qui réunit toutes les personnes concernées par les maladies de Charcot-Marie-Tooth autour de médecins spécialistes.



Pharnext indique avoir présenté à l'occasion les dernières données de son analyse en cours de l'essai pivot de Phase III sur le PXT3003, son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).



'L'analyse des données de Phase III de PXT3003 dans la CMT1A a bien avancé et, bien que non encore terminée, nous commençons d'y voir plus clair sur le potentiel de notre produit et gardons l'espoir de pouvoir enfin apporter une solution médicale aux patients CMT1A', a déclaré Hugo Brugière.



'La route est encore longue et nous n'avons aucune certitude de réussir à faire accepter le PXT3003, mais nous lui donnerons toutes les chances', a-t-il ajouté.



Si l'étude de phase III a montré des résultats plutôt décevants, l'analyste de données aurait mis en évidence une meilleure réponse chez des patients en non surpoids et relativement jeunes (âgés de moins de 45 ans), ce qui conduit Pharnext à vouloir déposer des demandes de mise sur le marché en Europe et aux Etats-Unis.



Le titre affiche actuellement un gain de plus de 36%, mais reste en baisse de 90% en 2024.





