Pharnext et l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection annoncent un effort conjoint pour évaluer des médicaments potentiellement repositionnables contre le virus COVID-19

Tests rapides in vitro de candidats médicaments repositionnables identifiés par la plateforme PleotherapyTM de Pharnext basée sur l'intelligence artificielle



PARIS, France, le 22 Avril 2020 à 8h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle (IA), et l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection, le seul IHU en France spécifiquement dédié à la recherche sur les maladies infectieuses, tropicales et la microbiologie clinique, ont annoncé aujourd'hui un nouvel effort conjoint visant à rechercher des candidats médicaments potentiels pour lutter contre le virus COVID-19.

Les travaux de recherche conjoints se concentreront sur des tests rapides in vitro d'un certain nombre de médicaments déjà approuvés qui avaient été précédemment identifiés par Pharnext comme candidats potentiels pour lutter contre le COVID-19 grâce à sa plateforme de Pleotherapy(TM) basée sur l'IA. Les tests porteront également sur plusieurs combinaisons prioritaires de médicaments, candidates contre le virus COVID-19 et également identifiées par la plateforme de Pleotherapy(TM). Ces études précliniques seront réalisées sous la responsabilité de l'IHU Méditerranée Infection et s'appuieront sur les travaux avant-gardistes de cet institut.