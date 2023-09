PHARNEXT : Edison Investment Research maintient son objectif de valorisation après les dernières annonces de la Société

Edison Investment Research maintient son objectif de valorisation après les dernières annonces de la Société

PARIS, France, le 26 septembre 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SCA (FR001400JXB0 – ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la publication par le cabinet d'études et de conseil en investissement Edison Group d'un Flash après les dernières annonces de la Société.

Dans ce Flash, intitulé « Des accords de licence potentiels pourraient renforcer la confiance » et publié après le communiqué de presse de Pharnext relatif aux avancées en vue de la signature d'un accord de licence de PXT3003 [1] , le bureau de recherche indique :

« La société Pharnext a annoncé qu'elle était sur le point de signer un accord de licence pour son actif principal PXT3003. La direction a indiqué que les offres non engageantes pour l'actif s'élèvent à environ 400 M€, dont environ 10% de la valeur totale potentielle de l'accord à recevoir d'avance. Elle s'attend à recevoir les premières offres le 29 septembre et prévoit de conclure la transaction d'ici la fin du mois d'octobre. Pour rappel, PXT3003 cible une maladie génétique rare des nerfs périphériques et fait l'objet de l'essai PREMIER, essai clinique de phase III, dont les données préliminaires sont

attendues pour le quatrième trimestre de l'année 2023. Bien que préliminaires à ce stade, l'annonce de ces offres devrait donner confiance dans la lecture des données à venir et dans les autorisations réglementaires qui devraient suivre, étant donné que les partenaires potentiels ont probablement eu accès à des informations qui ne sont pas disponibles dans le domaine public. En outre, si un accord de licence est conclu, le paiement initial, sous forme de droits de licence, augmentera probablement les revenus de la Société, potentiellement en 2023/2024, et pourrait alléger sa dépendance à l'égard des OCEANE-BSA, que nous considérons comme un fardeau sur les actions. »

Alors que la valorisation boursière de Pharnext (arrêtée à la date du 25 septembre 2023) est de 8,9 M€ [2] pour un dernier cours de 1,27 €, le cabinet d'études a maintenu sa valorisation cible à 213,9 M€.

La note de recherche complète explique la base de l'évaluation, ainsi que les hypothèses et les risques. Elle est disponible sur les sites Internet de Pharnext et d' Edison .

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400JXB0).

