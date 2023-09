Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: des marques d'intérêt reçues, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Pharnext s'envole en Bourse de Paris ce mercredi après avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt en vue la signature d'un éventuel accord de licence.



Dans un communiqué, Pharnext explique être entrée 'dans la dernière ligne droite' pour la conclusion d'un accord qui permettrait de valoriser son principal actif, c'est-à-dire son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.



Au terme de la première phase du processus de recherche d'un partenaire, initiée au printemps dernier, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont en effet exprimé leur intérêt afin d'obtenir les droits commerciaux de PXT3003 dans certaines zones géographiques.



Selon les termes de ces offres non engageantes, la valeur totale des accords de licence sur le PXT3003 pourrait s'établir - en fonction des offres - à près de 400 millions d'euros.



Pharnext dit avoir invité les candidats à soumettre une offre engageante d'ici au 29 septembre, date à laquelle la société examinera les offres reçues et sélectionnera un ou plusieurs partenaires potentiels dans le but de signer un accord définitif d'ici à la fin du mois d'octobre.



Cette étape intervient alors que Pharnext a annoncé, à la fin du mois d'août, la fin de son étude clinique pivot de phase III sur le PXT3003, dont les résultats préliminaires sont toujours prévus au 4ème trimestre.



L'action du spécialiste des maladies neurodégénératives, dont la capitalisation boursière atteint aujourd'hui 875.000 euros, était réservée à la hausse après s'être envolé de plus de 200% dans les premiers échanges.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris +233.33%