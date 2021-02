Pharnext annonce un financement de 11 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital souscrite au bénéfice d'actionnaires existants et d'une émission d'obligations convertibles auprès d'investisseurs européens ; ces investisseurs européens ont indiqué une expression d'intérêt pour un montant additionnel de 25 millions d'euros en obligations convertibles

- 6 millions d'euros par l'émission d'actions avec bons de souscription d'actions souscrite par deux actionnaires existants.

PARIS, France, le 04 février 2021 à 22h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basées sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle via sa plateforme PLEOTHERAPY(TM), a annoncé aujourd'hui un financement de 11 million d'euros réalisé par (i) une augmentation de capital d'environ 6 millions d'euros (l' « Augmentation de Capital ») au bénéfice de deux actionnaires existants, par voie d'émission d'actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions ((le « BSA », et, avec les Actions Nouvelles, les « ABSA ») et (ii) l'émission d'obligations convertibles en actions (les « OC ») pour un montant total de 5 millions d'euros souscrites par Vester Finance et deux autres investisseurs européens.