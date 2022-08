Pharnext annonce un accord de prêt avec Néovacs pour un montant de 2,5 millions d’euros

PARIS, France, le 23 Août 2022 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la signature d’un accord de prêt avec Néovacs, société de biotechnologie française cotée sur Euronext Growth Paris (ALNEV) pour un montant de 2,5 millions d’euros (le “Prêt”).



Le Prêt portera intérêt à hauteur de 1% par mois pendant une durée maximum de six mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2023.

Le Prêt intervient dans le cadre de négociations en cours entre Pharnext et Néovacs pour la conclusion éventuelle d’un accord de financement plus large de Pharnext par Néovacs.