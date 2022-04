Pharnext annonce ses résultats financiers 2021 et fait le point sur l’évolution récente de ses activités

Pharnext concentre sa stratégie et ses activités sur son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, en développement pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de Type 1A (CMT1A)



L’ambition de la Société est de devenir une société biopharmaceutique de premier plan dans le développement de médicaments pour les maladies neurodégénératives



Joshua Schafer est nommé Président du Conseil d’administration





PARIS, France, le 25 avril 2022 à 22h00 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« la Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.



PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE 2021



Développement Clinique

Pharnext a démarré l’essai PREMIER, étude clinique pivot de Phase III de PXT3003. Il s'agit d'une étude clinique internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contre placebo qui doit recruter environ 350 patients atteints de CMT1A d’intensité légère à modérée dans une cinquantaine de centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël. Les patients sont traités sur une durée de 15 mois. La dose de PXT3003 testée dans l’essai PREMIER correspond à la dose élevée évaluée dans la première étude de Phase III, l’essai PLEO-CMT.