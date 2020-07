PARIS, France, le 20 juillet 2020 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, a tenu à huis clos son Assemblée Générale annuelle mixte (« AGM ») du 17 juillet 2020, conformément à la règlementation liée à l'épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation.

L'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'administration de Pharnext (le « Conseil ») a été adopté lors de l'AGM, incluant les délégations financières consenties au Conseil et la nomination de six nouveaux administrateurs proposés par le Conseil: Alexandre Berda, Dr. Jean Combalbert, Joshua Schafer, Dr. David Solomon (également Directeur Général de Pharnext), Prof. Lawrence Steinman, Dr. Elisabeth Svanberg.

Suite au retrait de cinq de ses membres, le Conseil est composé des 10 administrateurs suivants : Alexandre Berda, Pierre Bastid, Jean Combalbert, Kenneth Lee (représentant Tasly Hong-Kong Pharmaceutical Ltd), Philippe Pouletty (représentant Truffle Capital SAS), Michel de Rosen, Joshua Schafer, David H. Solomon, Lawrence Steinman, Elisabeth Svanberg.

Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : « Notre Conseil d'administration présente une combinaison remarquable d'expériences, de diversités et de talents.