PHARMASIMPLE : Très forte croissance de l'activité au 1er trimestre 2020 : + 89% Poursuite de l'essor du chiffre d'affaires attendue en 2020

Très forte croissance de l'activité au 1er trimestre 2020 : + 89%

Poursuite de l'essor du chiffre d'affaires attendue en 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 16 avril 2020, 7h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente son chiffre d'affaires du 1er trimestre en nette progression.

Chiffre d'affaires* en M€ T1 2020 T1 2019 Variation Total 1er trimestre 10,1 5,4 + 89 %

*Chiffres non audités

Une croissance portée par le développement des plateformes internet et la demande en produits de prévention

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 est très bien orienté avec une augmentation de 89% des ventes par rapport à la même période de 2019. Hors impact de 1001Pharmacies.com intégrée à compter d'avril 2019, la croissance organique du 1er trimestre est très solide à + 69%, grâce aux bonnes performances des plateformes Pharmasimple et Parapharmazen et, sur les deux dernières semaines, à l'essor des ventes aux clients particuliers ou institutionnels de masques de protection, de gels hydroalcooliques et de thermomètres dans le cadre des mesures de prévention de la pandémie au Covid-19.

Pharmasimple a poursuivi également ses efforts de conquête de parts de marché pour ses plateformes d'e-commerce qui ont vu leur trafic très fortement s'accroître sur la période. Le nombre de commandes a cru ainsi de 72% sur le 1er trimestre 2020 avec une accélération marquée sur la dernière quinzaine de mars liée à la forte demande de produits de prévention pour combattre le coronavirus.

Gestion de la crise du Covid-19

Pour faire face à cette épidémie sans précédent, Pharmasimple a annoncé dès le 5 mars 2020 s'être organisée pour répondre à la forte demande du public et des autorités sanitaires nationales et non gouvernementales en produits de prévention contre le coronavirus.

A cet effet, dès le mois de février, la société a mobilisé d'importantes ressources financières pour constituer un stock conséquent et a sécurisé auprès notamment de certains de ses fournisseurs de masques de protection la disponibilité de stocks pour être en capacité de répondre à une large demande. Depuis cette date, Pharmasimple a servi de nombreuses commandes qui ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires total. Au fur et à mesure des autorisations obtenues par chaque pays pour la vente de masques, Pharmasimple les proposera également sur ses sites d'e-commerce.

Pharmasimple reste aujourd'hui pleinement investie pour accompagner ses clients dans la prévention du coronavirus et poursuit ses approvisionnements afin d'être en capacité de pouvoir servir le plus grand nombre.

Perspectives 2020 favorables

Avec la poursuite d'une forte demande de produits de prévention consécutive aux exigences d'un déconfinement progressif des populations pour les prochains trimestres et des changements induits sur les comportements d'achat des consommateurs qui s'orientent davantage vers les sites internet spécialisés, Pharmasimple s'est mis en ordre de marche en 2020 pour accélérer sa croissance par rapport à ses premières prévisions. Le Groupe anticipe une forte croissance en 2020 et compte atteindre l'équilibre de son exploitation sur l'ensemble de l'exercice.

Tenant compte de la situation exceptionnelle de la période en cours, Pharmasimple présentera son plan stratégique à moyen terme PHARMASIMPLE 2023 dès retour à la normale.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 21 juillet 2020 après bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.