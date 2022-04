PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE : RESULTATS ANNUELS 2021

Résultats annuels 2021 :

Fort effet de base 2020 sur le chiffre d'affaires

Rentabilité 2021 impactée par des éléments non courants

Année de transition et mise en place de la nouvelle stratégie

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 13 avril 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses comptes 2021.

En M€ (chiffres en cours d'audit) 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 30,0 45,2 (15,2) Marge brute (*) 3,4 8,2 (4,8) EBITDA (5,4) 1,0 (6,4) Résultat opérationnel (8,8) (1,4) (6,4) Résultat net (9,1) (1,5) (7,6)

(*) : marge brute = chiffre d'affaires – coûts d'achat des marchandises vendues

Un exercice de transition après une année 2020 atypique

Le chiffre d'affaires 2021 de Pharmasimple ressort à 30,0 M€, soit une diminution de 34% par rapport à l'exercice précédent, qui avait enregistré une activité atypique, gonflée par les besoins exceptionnels de produits de prévention de la pandémie Covid-19.

Compte-tenu de la diminution d'activité en 2021 et le besoin d'écouler des produits « Covid-19 » à des prix décotés, la marge brute affiche 3,4 M€, en baisse de 4,8 M€. En parallèle, Pharmasimple a dû réduire une partie de ses effectifs, générant des frais de restructuration non courants.

En conséquence, l'EBITDA affiche une perte de 5,4 M€ et le résultat opérationnel est impacté des amortissements (principalement sur le Goodwill des acquisitions selon les normes comptables belges). Le résultat net ressort en déficit de 9,1 M€ pour l'exercice 2021.

Une structure financière ayant nécessité une recapitalisation

A fin 2021, les capitaux propres s'élèvent à 1,3 M€, les quasi-fonds propres, composés d'obligations convertibles se montent à 3,9 M€ et la dette bancaire brute ressort à 5,9 M€. Par ailleurs, la trésorerie active s'affiche à

1,4 M€.

Afin de faire face à une potentielle crise de liquidité et afin d'assainir ses comptes, Pharmasimple a mis en place un financement en quasi-fonds propres en septembre 2021 de 10 M€ qui a permis de procéder à l'apurement progressif de ses comptes fournisseurs et de disposer en 2022 d'encours conformes aux termes de règlement négociés avec ces derniers. Cette normalisation a également permis à Pharmasimple de poursuivre son activité en 2022 dans des conditions favorables avec la reconstitution d'un stock de qualité et l'accroissement du niveau de trésorerie. Comme annoncé précédemment, le groupe devrait avoir remboursé mi-2022 la majeure partie de la dette bancaire brute du 31/12/2021.

Mise en place du plan de transformation de Pharmasimple

C'est pour sortir de cette spirale défavorable que Pharmasimple a lancé un grand chantier stratégique fin 2021, visant à diversifier ses canaux de vente vers un mix équilibré de plateformes online et de distribution sélective en pharmacie. Après de nombreuses années consacrées à l'émergence d'un acteur de premier plan de la parapharmacie online, qui a permis de créer une marque forte, des plateformes d'e-commerce reconnues et un savoir-faire logistique éprouvé, Pharmasimple entend tirer parti de fortes synergies en combinant son expertise online avec des officines traditionnelles et des bornes interactives en centres commerciaux. Ce mix online/offline devrait permettre de combiner les avantages du digital avec la robustesse du modèle économique des pharmacies.

Cette stratégie a commencé sa mise en œuvre avec le rachat récent de 7 pharmacies en Belgique. D'autres acquisitions devraient encore avoir lieu au cours de 2022.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Les pertes enregistrées à ce jour par le Groupe sont la conséquence d'investissements importants réalisés dans le passé ou d'une conjoncture exceptionnelle comme celle de 2021. Le nouveau projet de Pharmasimple visant à constituer un groupe homogène distribuant ses produits en pharmacies et via ses plateformes spécialisées est générateur de croissance pérenne et clairement rentable dans les prochaines années ».

