PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE ANNONCE L'INTEGRATION DE 3 NOUVELLES PHARMACIES EN OCTOBRE 2022 ET CONFIRME SON OBJECTIF DE 15 OFFICINES RACHETEES D'ICI FIN 2022

PHARMASIMPLE ANNONCE L'INTEGRATION DE 3 NOUVELLES PHARMACIES EN OCTOBRE 2022 ET CONFIRME SON OBJECTIF DE 15 OFFICINES RACHETEES D'ICI FIN 2022

ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DU MODELE ECONOMIQUE EN 2023

AVEC LE RACHAT D'UN MINIMUM DE 15 PHARMACIES SUPPLEMENTAIRES

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 3 novembre 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce l'intégration de 3 nouvelles pharmacies en octobre 2022 portant à 14 le nombre d'officines entrant dans le périmètre du Groupe .

Conformément à son plan stratégique visant à renforcer la distribution offline, en parallèle de ses plateformes internet, Pharmasimple a finalisé le mois dernier l'intégration de 3 officines, qui vont contribuer à l'activité de la société aux côtés des 11 autres déjà opérationnelles. Le chiffre d'affaires en année pleine de ces 3 pharmacies s'élève à environ 4,6 M€.

La société s'était fixée un ambitieux programme de 15 officines intégrées en 2022, cible qui sera atteinte avec une dernière pharmacie prévue en décembre prochain. Pour l'exercice 2023, Pharmasimple anticipe de racheter un minimum de 15 nouvelles pharmacies. Un financement ad hoc combinant dette bancaire et/ou obligations convertibles sera mis en place pour chaque nouvelle acquisition.

Pharmasimple rappelle que l'objectif poursuivi par cette stratégie d'acquisitions d'officines repose sur la constitution d'un pôle puissant de distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques qui procure des revenus récurrents à forte marge. La société vise des officines, situées généralement en zone rurale, rentables avec un taux d'EBITDA compris entre 7% et 15%, et avec une part de vente de médicaments très élevée.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication

Gilles Broquelet

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30,0 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

