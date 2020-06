PHARMASIMPLE : Forte progression de l'activité à fin mai 2020 : 24,2 M EUR (1) - Perspective de croissance élevée pour 2020

Forte progression de l'activité à fin mai 2020 : 24,2 M€(1)

Perspective de croissance élevée pour 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 26 juin 2020, 7h30 - Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce une forte augmentation de son chiffre d'affaires depuis le début de son exercice 2020 en raison notamment de la hausse exponentielle des commandes de produits de prévention pour lutter contre la pandémie au Covid-19. L'activité à fin mai 2020 ressort ainsi à 24,2 M€(1)contre 11,2 M€ à la même période de l'exercice précédent.

Pour le 1er semestre 2020, la société confirme son objectif d'un chiffres d'affaires de plus de 30 M€ contre 14,3 M€ au 1er semestre 2019, soit une progression attendue d'au moins 110% qui s'accompagnera d'une forte rentabilité.

Cet accroissement des ventes est porté par la demande de produits Covid-19 (masques chirurgicaux, oxygénateurs, gels hydroalcooliques, thermomètres, ...). La Société a notamment augmenté son activité récurrente par la mise en place de contrats dédiés BtoB pour permettre à ses clients (PME/ETI/Etablissements de santé...) de s'approvisionner en produits de protection contre le COVID-19 grâce notamment à la mise en place de son pont aérien avec la compagnie aérienne Air Belgium.

Au cours de cette période, le Groupe a également pris en compte les changements structurels de mode de consommation des clients grand public qui favorisent de plus en plus les plateformes d'e-commerce. Cette tendance durable va contribuer à l'avenir au succès de Pharmasimple qui a fait depuis plusieurs années de l'augmentation du trafic internet vers ses plateformes, la pierre angulaire de sa stratégie commerciale.

La très bonne orientation de l'activité qui s'est maintenue pendant le mois de juin grâce à un carnet de commandes élevé pour du revenu récurrent permet à Pharmasimple d'afficher sa confiance pour l'ensemble de l'exercice.

1 chiffre non audité

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.