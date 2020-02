PHARMASIMPLE : Forte croissance de l'activité en 2019 : + 67% (28,1 M EUR )

Forte croissance de l'activité en 2019 : + 67% (28,1 M€)

Augmentation très importante des ventes e-commerce : + 80%

Contribution de 1001Pharmacies pour 3,6 M€

Renforcement des fonds propres du groupe

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 5 février 2020, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce un chiffre 2019 en nette progression.

Le détail par semestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2019 2018 Variation 1er semestre 14,3 8,7 + 64 % 2nd semestre 13,8 8,1 + 70 % Total 2019 28,1 16,8 + 67 %

*Chiffres non audités

Une croissance qui tire parti d'une stratégie de développement volontariste dans l'e-commerce

Le chiffre d'affaires du 2nd semestre 2019 est très bien orienté avec une augmentation de 70% des ventes par rapport à la même période en 2018, dont + 76% pour l'e-commerce. Hors impact de 1001Pharmacies.com intégrée à compter d'avril 2019, la croissance organique du 2ème semestre est très solide à + 41%, portée par les bonnes performances des activités historiques de Pharmasimple.

Pharmasimple récolte aujourd'hui les fruits de ses efforts de conquête de parts de marché grâce au succès de ses acquisitions et au dynamisme de ses plateformes internet qui ont accru leur trafic. A titre illustratif, le nombre de commandes internet a bondi de 89% sur l'ensemble de l'année.

Pour 2019, le chiffre d'affaires de Pharmasimple a cru de 67% pour atteindre 28,1 M€ (hausse ramenée à 40% à périmètre constant, c'est à dire en isolant le chiffre d'affaire de Parapharmazen.com sur le 1er trimestre 2019 et de 1001Pharmacies.com sur l'ensemble de l'année 2019.)

Succès des augmentations de capital

Pour accompagner le dynamisme de son activité, Pharmasimple a clôturé par anticipation le 3 décembre 2019 une première augmentation de capital d'un montant de 5 M€. Devant le succès de cette opération, et pour répondre à la demande des investisseurs, une seconde tranche de 1 M€ a été mise en place. Pharmasimple aborde désormais 2020 avec un capital de 10,3 M€, primes d'émission incluses, lui permettant de gérer sereinement la croissance de son BFR, née de l'augmentation de son chiffre d'affaires.

Perspectives

Le Groupe va poursuivre en 2020 l'intégration de ses plateformes d'e-commerce au sein de son entrepôt logistique, qui permettra l'accroissement de la productivité (notamment la baisse du coût de préparation des colis). Pharmasimple anticipe ainsi un retour à l'équilibre de son exploitation au cours de 2020.

Le Groupe présentera à la communauté financière les principaux axes de son plan stratégique PHARMASIMPLE 2023 lors de la publication de ses résultats annuels 2019.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 : 15 avril 2020 après bourse.

