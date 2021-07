PHARMASIMPLE : Fort effet de base sur le chiffre d'affaires au S1 2021 - Croissance séquentielle par rapport au S2 2020

Fort effet de base sur le chiffre d'affaires au S1 2021

Croissance séquentielle par rapport au S2 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 28 juillet 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 impacté par un fort effet de base.

Chiffre d'affaires en M€

(Données non auditées) S1 2021 S2 2020 Variation

S1 21/ S2 20 S1 2020 Variation S1 21/ S1 20 Total semestre 15,9 15,1 + 5 % 30,2 - 47 %

Croissance séquentielle de l'activité de Pharmasimple par rapport à S2 2020

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 15,9 M€, en baisse de 47% par rapport à la même période de 2020. Après un début d'année 2020 tiré massivement par les ventes de masques, de gel hydroalcoolique et des autres produits de prévention, liées à l'émergence de la pandémie de la Covid-19, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 enregistre une diminution logique d'activité par rapport à la même période de l'année passée mais a poursuivi une tendance haussière (+5%) en séquentiel par rapport au S2 2020. Dans une logique de sortie de confinement dans les pays européens, faisant la part moins belle à l'e-commerce au profit des magasins physiques, Pharmasimple démontre par cette hausse séquentielle la robustesse de ses plateformes internet et leur capacité à délivrer de la croissance organique durable.

Perspectives

Comme annoncé, Pharmasimple va dynamiser sa stratégie de croissance future en misant sur des nouveaux canaux de distribution pour compléter son offre internet. Le lancement du concept store Pharmasimple, tel que décrit dans le communiqué de presse du 21 juillet dernier témoigne de l'innovation et du caractère avant-gardiste du groupe dans la distribution des produits de parapharmacie et des médicaments sans ordonnance (OTC).

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 13 octobre 2021 après bourse

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

