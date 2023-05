Pharmasimple/faillite : report de la décision du Tribunal au 5 juin

(AOF) - Pharmasimple annonce que la justice a décidé de surseoir au prononcé de la décision de faillite et de la reporter au 5 juin prochain. Cette société belge (notamment active dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en ligne) qui a annoncé son dépôt de bilan le 17 mai, précise que cette décision est celle de la première chambre du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut Division de Charleroi, suite à l'audience du 22 mai 2023 qui devait statuer sur son « aveu de faillite ».

Afin d'éviter toute spéculation autour de son titre, Pharmasimple ne demandera pas la levée de la suspension de sa cotation, annoncée le 16 mai, jusqu'à la décision du Tribunal.

Pharmasimple a évoqué dans son communiqué du 17 mai " des difficultés de trésorerie importantes " qui la placent " en situation de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit ", à la suite d'une décision prise début mai 2023 par l'un de ses partenaires financiers stratégiques de ne pas poursuivre le financement de la société " tel que prévu contractuellement entre parties ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.