PHARMASIMPLE : Anticipation d'une très forte augmentation de son activité au 2nd trimestre 2020

Pharmasimple anticipe une très forte augmentation

de son activité au 2nd trimestre 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 7 mai 2020, 7h30 - Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, anticipe une très forte croissance de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en raison notamment de la hausse exponentielle des commandes de produits de prévention pour lutter contre la pandémie au Covid-19.

Dans un souci de transparence et conformément aux recommandations de l'autorité de tutelle des marchés financiers FSMA, relatives à la diffusion d'informations privilégiées en relation avec la crise du Covid-19, le conseil d'administration de Pharmasimple porte à la connaissance de la communauté financière que Pharmasimple a comptabilisé pour le seul mois d'avril 2020 un chiffre d'affaires1 de 6,8 M€ à comparer avec un revenu annuel 2019 de 28,1 M€ et un premier trimestre 2020 de 10,1 M€

Cet accroissement des ventes est à la fois dû à la demande conjoncturelle de produits Covid-19 (masques chirurgicaux, oxygénateurs, gels hydroalcooliques, thermomètres, ...) mais également aux conséquences structurelles des changements de mode de consommation des clients grand public qui favorisent de plus en plus les plateformes d'e-commerce.

Avec son savoir-faire reconnu en matière d'approvisionnement en nombre, Pharmasimple démontre aujourd'hui sa pleine capacité à fournir tous ses clients en mettant tout en œuvre pour assurer rapidement la disponibilité des produits en tension. La mise en place du pont aérien Belgique-Chine avec la compagnie Air Belgium et du partenariat de transport routier avec la société Michel Logistique en sont deux illustrations opérationnelles.

Cette tendance haussière d'activité va se poursuivre dans les prochains mois grâce à un carnet de commandes très élevé.

1 chiffre non audité

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.