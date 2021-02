PHARMASIMPLE : Année record pour l'activité : + 61% (45,2 M EUR ) - Confirmation d'un EBITDA positif en 2020

Année record pour l'activité : + 61% (45,2 M€)

Confirmation d'un EBITDA positif en 2020

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 25 février 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce un chiffre d'affaires record en 2020.

Le détail par semestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2020 2019 Variation 1er semestre 30,1 14,3 + 110 % 2nd semestre 15,1 13,8 + 10 % Total 2020 45,2 28,1 + 61 %

*Chiffres non audités

Une croissance portée par le développement de l'e-commerce

Après un 1er semestre tiré massivement par les ventes de masques, de gel hydro-alcoolique et autres produits de prévention, liées à l'émergence soudaine de la pandémie, le chiffre d'affaires du 2nd semestre 2020 a poursuivi la tendance haussière mais dans une moins forte proportion. Après l'effet de stockage de précaution de la part des clients publics et privés, constatés jusqu'à l'été, les consommateurs ont continué d'acheter ces produits mais de manière plus lissée sur la deuxième partie de l'exercice. Ainsi le chiffre d'affaires du 2ème semestre a poursuivi sa croissance à + 10% malgré le déconfinement des populations et la réouverture des magasins physiques.

En parallèle, Pharmasimple a accru son trafic internet total de 40% dont 60% pour le seul référencement naturel.

Pour l'ensemble de 2020, le chiffre d'affaires de Pharmasimple a cru de 61% (après + 67% en 2019) pour atteindre 45,2 M€.

Atteinte d'une exploitation profitable

Avec la forte croissance de son activité et la montée en puissance du trafic naturel au détriment du référencement payant, Pharmasimple confirme qu'en 2020 le Groupe affichera une croissance de sa marge brute et un EBITDA positif.

Perspectives

Après un exercice 2020 exceptionnel, le Groupe entend poursuivre en 2021 la mise en œuvre de son plan stratégique visant à accroître ses parts de marchés avec notamment le lancement de l'activité Médicaments OTC en Belgique.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020 : 14 avril 2021 après bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.