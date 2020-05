PHARMASIMPLE : Accord avec l'UWE pour l'approvisionnement de 3 millions de masques chirurgicaux pour fournir les entreprises wallonnes

Pharmasimple va approvisionner l'UWE avec 3 millions de masques chirurgicaux pour fournir les entreprises wallonnes

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 05 mai 2020, 8h00 - Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, annonce avoir conclu un accord avec l'UWE pour lui livrer 3 millions de masques chirurgicaux de type 3PLY - IIR.

L'Union Wallonne des Entreprises (UWE) est l'organisation des employeurs privés qui agit pour assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la mise en place et le soutien d'un climat et d'un cadre qui permettent la création et le développement d'entreprises compétitives et durables. L'UWE a lancé une initiative de commandes groupées de masques afin de répondre aux exigences sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Ses membres peuvent passer leurs commandes directement sur https://www.uwe.be/masques/

Ces masques ont subi des contrôles par un laboratoire indépendant belge qui certifie leur qualité.

Pharmasimple est très honorée de participer à cette opération d'ampleur qui permettra d'aider les entrepreneurs wallons à redémarrer leur activité et mettra en valeur son savoir-faire d'approvisionnement en gros volume de masques certifiés (TUV).

Pour ce faire et comme indiqué précédemment par communiqué de presse, Pharmasimple a mis en place un partenariat unique avec la compagnie Air Belgium afin d'assurer un pont aérien entre la Belgique et la Chine qui permette d'accélérer ses approvisionnements en produits de protection contre le coronavirus. Une première cargaison a été réceptionnée à l'aéroport de Liège jeudi dernier. Afin de permettre un acheminement rapide de ses produits vers le consommateur final, Pharmasimple a conclu un accord pour le transport routier avec la société belge Michel Logistique.

D'autres livraisons supplémentaires dans les semaines à venir sont prévues pour honorer de nouvelles commandes B2B et approvisionner la demande en très forte croissance des clients des plateformes e-commerce de Pharmasimple.

Le Groupe met tout en œuvre pour répondre aux besoins de ses clients professionnels ou grand public, en renforçant ses partenariats avec ses fournisseurs asiatiques et en innovant par une logistique originale qui est prévue fonctionner tant que la demande perdurera.

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.