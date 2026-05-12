Pharmanutra flambe après ses trimestriels et l'avis de Berenberg

(Zonebourse.com) - Pharmanutra s'envole à la Bourse de Milan ( 13,18%, à 87,60 euros) après son point trimestriel marqué une très nette amélioration du chiffre d'affaires, de l'Ebitda et du bénéfice net.

Dans le détail, la société engagée dans l'industrie des soins de santé a vu ses revenus atteindre les 32,7 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit une hausse de 24% par rapport à la même période un an plus tôt. En Italie, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,7%, à 19,8 millions d'euros, tandis que sur les marchés étrangers il a connu une progression de 41,5%, à 12,9 millions d'euros.

En parallèle, l'Ebitda est passé de 4,9 à 6,2 millions d'euros, pour une marge sur chiffre d'affaires de 18,6%, contre 18,4% il y a un an. Enfin, le résultat net s'est élevé à 3,5 millions d'euros, soit 1,1 million de plus qu'au premier trimestre 2025.

Dans une note, Berenberg a indiqué n'avoir relevé aucune faiblesse dans cette publication et note que la société a délivré des performances supérieures à ses attentes sur toutes les lignes.

En outre, les analystes estiment que les comptes dévoilés apportent des preuves tangibles que le cycle d'investissement des deux dernières années commence à porter ses fruits.

Enfin, le broker salue le fait que le management anticipe une poursuite de la croissance à deux chiffres des revenus en Italie comme à l'international en 2026 et que la nouvelle structure commerciale italienne devrait atteindre sa pleine capacité d'ici la fin de l'année. Au-delà de l'exercice en cours, la direction de Pharmanutra table sur une amélioration progressive de la marge d'Ebitda à mesure que les revenus des nouvelles unités d'activité monteront en puissance.

Berenberg est à l'achat du titre et a relevé son objectif de cours de 85 à 93 euros, soit un potentiel de hausse de 20,16% par rapport à la clôture de lundi.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.