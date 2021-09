Pharmagest - Résultats semestriels 2021

Solides performances semestrielles auxquelles les opérations de croissance externe contribuent significativement (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020, PHARMAGEST SERVIZI en 2021) :

Chiffre d'affaires : +20,49% à 93,90 M€ (+10,40% à périmètre constant)

Résultat Opérationnel : +20,91% à 24,45 M€ (+10,66% à périmètre constant)

Résultat Net des Activités Poursuivies : +30,56% à 17,62 M€

Maintien des ambitions du Groupe sur le 2nd semestre, en particulier de rentabilité.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.pharmagest.com



