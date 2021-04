Pharmagest - Partenariat stratégique avec Elsan

o ELSAN, groupe leader de l'hospitalisation privée en France qui accueille 2 millions de patients par an au sein de ses 120 établissements de santé, et le Groupe Pharmagest, actionnaire majoritaire de PandaLab, finalisent un partenariat stratégique afin de fluidifier les relations et la communication de ses professionnels de santé avec ceux situés en ville.

o PandaLab met son outil de messagerie instantanée PandaLab Pro à disposition des 120 établissements ELSAN.

o ELSAN entre au capital de PandaLab en tant qu'actionnaire minoritaire.



