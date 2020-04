Pharmagest - MALTA INFORMATIQUE ACQUIERT 56,27% DE LA START-UP PANDALAB

o PandaLab a développé un outil de messagerie instantanée sécurisée de Santé pour les professionnels de santé.

o A ce jour, la solution est utilisée par plus + de 5.000 utilisateurs professionnels de santé pour plus de 300.000 messages mensuels échangés.

o Cette opération permet à MALTA INFORMATIQUE et à la Division Solutions pour Établissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest de renforcer leurs offres de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients.

Une solution qui apporte des réponses dans la communication entre professionnels de manière instantanée en ville comme à l'hôpital

Parfaitement adaptée aux besoins des soignants, PandaLab propose des offres sur mesure adressées aux professionnels de santé, aux équipes pluridisciplinaires, aux entreprises de santé et aux établissements de santé publics et privés.



