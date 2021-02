Pharmagest - Lancement d'un service de RDV de vaccination COVID pour ses clients pharmaciens

PROCHAINE VACCINATION COVID EN PHARMACIE



LE GROUPE PHARMAGEST LANCE UN SERVICE DE RDV DE VACCINATION COVID POUR SES CLIENTS PHARMACIENS



o Le Groupe Pharmagest anticipe le prochain accord ministériel qui autorisera les pharmaciens à vacciner.



o Lancement pour les pharmaciens de PandaLab agenda, un service gratuit et intégré au LGPI pour gérer les prises de RDV de vaccination COVID.



o Pour les patients : lancement de l'application PandaLab Ma Santé, une application gratuite de prise de RDV de vaccination en pharmacie, disponible sur Iphone et smartphone Android dès le 1er mars 2021.



Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe du Groupe Pharmagest, précise : « Grâce à leurs compétences vaccinales, les pharmaciens vont pouvoir concrétiser une nouvelle fois leur rôle d'acteur central de santé publique grâce à la grande proximité qu'ils ont avec leurs patients, que ce soit pour l'orientation, l'information, la vaccination elle-même et le suivi des patients. Nos 9.800 clients sont prêts à contribuer à cette campagne de vaccination, inédite par son ampleur. Avec le développement de cette nouvelle offre, nous sommes sur le pont à leurs côtés pour leur permettre de le faire facilement, rapidement et efficacement ».



