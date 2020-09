Pharmagest - Lancement d'un projet pilote e-santé dans le Grand Est

Lancement d'un projet pilote e-santé dans le Grand Est

Pulsy, le CHRU de Nancy et le Groupe Pharmagest : 3 structures au service des acteurs de santé



Opérer une plateforme communicante et interconnectée permettant de faciliter la circulation de documents standardisés et d'alimenter les outils de coordination et les systèmes d'information de santé et médico-sociaux du territoire nancéen est la finalité de l'association entre Pulsy, le CHRU de Nancy et le Groupe Pharmagest.



L'importante base installée de logiciels du Groupe Pharmagest (via ses sociétés PHARMAGEST, MALTA INFORMATIQUE, DICSIT INFORMATIQUE, ICT et AXIGATE qui composent les Divisions Solutions Pharmacie Europe et Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux) est un apport significatif dans l'écosystème porté par Pulsy, qui, avec le CHRU de Nancy, a souhaité capitaliser sur ce déploiement.



