Pharmagest - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : +16,09% à 45,27 M€

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : +16,09% à 45,27 M€



? Le premier trimestre enregistre une croissance soutenue, dans la continuité des performances des trimestres précédents.



? Impact positif (+3,10 M€) des opérations de croissance externe : PANDALAB intégré au 01.04.2020, ASCA INFORMATIQUE au 01.07.2020, PHARMAGEST SERVIZI (nouvelle filiale italienne) au 01.02.2021.

? A périmètre comparable, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 42,19 M€ en progression de 8,19%.



? Toutes les Divisions sont en progression.



? Le Groupe poursuit le déploiement de nouvelles solutions pour s'assurer une croissance significative de ses activités et maintient sa stratégie pour la concrétisation technologique d'un parcours patient cohérent Ville-Hôpital.



? Le Groupe confirme sa volonté de mener en 2021 de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com

Rubrique Finance / Communiqué de presse



Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook