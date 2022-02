Pharmagest - Chiffre d'affaires 2021

CA 2021 : +12,41% à 193,07 M€

+12,24% à 142,90 M€ pour la Division Solutions Pharmacie Europe avec une contribution significative des opérations de croissance externe liées à cette Division (ASCA INFORMATIQUE, PHARMAGEST SERVIZI, ATHESIA). Forte croissance des Pôles Pharmacie France (+12,01%) et Pharmacie Italie (+26,20%).

+6,85% à 27,99 M€ pour la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux.

+13,48% à 18,66 M€ pour la Division Solutions e-Santé.

+35,29% à 2,45 M€ pour la Division Fintech.

La société PROKOV EDITIONS intégrée au T4 2021 réalise un chiffre d’affaires de 1,08 M€ (0,56% du chiffre d’affaires global 2021) et confirme l’efficience de l’élargissement de l’offre du Groupe Pharmagest aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé.

Perspectives prometteuses pour 2022 portées par la mise en œuvre des financements du Ségur de la Santé visant à l’amélioration de l’interopérabilité et de la communication entre tous les systèmes d’informations de santé au service de la qualité des soins aux patients.



