Pharmagest - Chiffre d'affaires 2020 à 171,75 M€ en progression de 8,32%

o Net rebond de l'activité au 2nd semestre 2020 : CA de 93,82 M€ en croissance de 14,85%.

o A périmètre comparable (hors cession INTECUM et hors acquisitions de MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE) : CA de

84,37 M€ en progression de 3,28%.



o Le Groupe confirme l'efficience de sa stratégie de croissance externe :

o Impact positif des acquisitions (MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE) de +8,05% avec un CA annuel de 12,77 M€.



o Le Groupe confirme la solidité de son modèle économique fondé sur la récurrence de son chiffre d'affaires et la diversité de ses activités liées à la santé :

o A périmètre comparable, maintien du CA annuel à 158,98 M€ (+0,49%).



o Perspectives 2021 : poursuite de la stratégie du Groupe pour la transformation technologique d'un parcours patient cohérent Ville-Hôpital.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharamgest : www.pharmagest.com

Rubriques Finance/ Communiqués de presse



Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2019 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP





Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com



Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook