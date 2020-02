Pharmagest - Axigate retenu par la centrale d'achat du RESAH

aXigate retenu par la centrale d'achat du RESAH pour répondre aux besoins des GHT dans le suivi du parcours santé des patients



o aXigate, filiale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, est retenue par le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) dans son nouveau marché de Dossier Patient Informatisé de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), avec 6 autres éditeurs de logiciels santé.



o Les fonctionnalités prévues par ce marché pour le "socle commun" du DPI sont "la gestion des venues, l'identification du patient, des séjours et des mouvements, la gestion des rendez-vous, les prescriptions, les actes de biologie, d'imagerie et de soins, les dossiers médicaux, de soins et des urgences, la bureautique médicale, l'intégration des données biomédicales, le recueil d'activité et l'intégration au Système d'Information Hospitalier (SIH), au DMP (Dossier Médical Partagé) et aux dossiers régionaux".



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur www.pharamgest.com - Onglet Finance



