Pharmagest - AGO du 29 juin 2021 - Résultat des votes

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021

Nombre d'actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 15.019.318

Nombre d'actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 12.635.083

Malgré le contexte persistant de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société et des caractéristiques des salles de réunions du siège social de la Société d'une part, et de la volonté de favoriser le dialogue actionnarial d'autre part, le Conseil d'Administration de la société a souhaité permettre la participation effective, en présentiel, des actionnaires à l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s'est réunie le mardi 29 juin 2021 à 17 heures au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020.



Le détail du vote des résolutions est à retrouver en intégralité en ligne sur le site du Groupe : www.pharmagest.com

