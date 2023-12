Pharmacie : Ipsen vise une hausse des ventes en moyenne d'au moins 7% par an jusqu'en 2027

Le groupe pharmaceutique français Ipsen, spécialisé sur les domaines thérapeutiques de l'oncologie, des maladies rares et des neurosciences, a annoncé jeudi viser une croissance moyenne de son chiffre d'affaires à taux de change constants "d'au moins 7%" jusqu'en 2027.

( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

La laboratoire s'appuie sur un portefeuille "de sept médicaments avec un potentiel de ventes maximales attendues d'au moins 500 millions d'euros chacun" sur cette échéance et table sur une marge opérationnelle des activités "d'au moins 32% des ventes totales du groupe en 2027", selon un communiqué.

Ces perspectives excluent l'impact potentiel de transactions supplémentaires d’innovation externe de produits en phase avancée, précise Ipsen.

Le troisième groupe pharmaceutique en France (derrière Sanofi et Servier) se dit "désormais prêt pour sa prochaine phase de croissance", tablant sur "plusieurs lancements en cours et potentiels à court terme" et sur "de nombreuses avancées dans le portefeuille R&D à moyen terme.

Parmi ses médicaments expérimentaux, l'elafibranor dans le traitement d'une maladie rare du foie, la cholangite biliaire primitive, qui peut entraîner une insuffisance hépatique ou, dans certains cas, la mort.

Ipsen a annoncé dans un communiqué séparé que les autorités américaines ont accepté le dépôt du dossier de demande d'autorisation de ce candidat-médicament et que l'Agence européenne du médicament (EMA) a également validé la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM).

"L'examen de la demande déposée auprès du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a débuté le 26 octobre 2023", a précisé Ipsen.

Le groupe tiendra plus tard dans la matinée sa journée investisseurs.