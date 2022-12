PGIM recrute une vice-présidente de la stratégie diversité, équité et inclusion

(NEWSManagers.com) - PGIM, l’activité de gestion d’actifs de Prudential Financial, vient d’annoncer la nomination de Natalie Gill au rang de vice-présidente de la stratégie diversité, équité et inclusion (DEI) ainsi que de l’engagement avec l’industrie. Basée à Londres, elle sera rattachée à Kathy Saykon directrice de la DEI.

Natalie Gill arrive de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, où elle était directrice de la diversité et de l’inclusion pour la zone Europe, Moyen-orient, Afrique (EMEA) depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé au sein de l’équipe de l’inclusion et de la culture du département des ressources humaines chez Santander. Elle a également été vice-présidente de la direction règlementaire chez Deutsche Bank de 2015 à 2016. Elle a été directrice exécutive infrastructure de marché et relations bancaires chez Goldman Sachs de 2000 à 2011.