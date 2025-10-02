PGIM recrute un commercial en Italie

PGIM vient de recruter Matteo Ercole en tant que senior relationship manager pour l’Italie. Arrivé dans l’entreprise le 22 septembre, l’intéressé est basé à Milan et rattaché directement à Alessandro Aspesi, responsable de l’Italie de PGIM.

Matteo Ercole vient de Janus Henderson Investors. Par le passé, il a travaillé pour NN Investment Partners, HSBC Global Asset Management et Candriam Investors.

Chez PGIM, Matteo Ercole sera responsable du développement des activités institutionnelles et wholesale en Italie.