 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 034,32
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PGIM recrute un commercial en Italie
information fournie par Agefi Asset Management  02/10/2025 à 08:15

PGIM vient de recruter Matteo Ercole en tant que senior relationship manager pour l’Italie. Arrivé dans l’entreprise le 22 septembre, l’intéressé est basé à Milan et rattaché directement à Alessandro Aspesi, responsable de l’Italie de PGIM.

Matteo Ercole vient de Janus Henderson Investors. Par le passé, il a travaillé pour NN Investment Partners, HSBC Global Asset Management et Candriam Investors.

Chez PGIM, Matteo Ercole sera responsable du développement des activités institutionnelles et wholesale en Italie.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank