PGIM recrute un commercial en Italie

PGIM vient de recruter Matteo Ercole en tant que senior relationship manager pour l’Italie. Arrivé dans l’entreprise le 22 septembre, l’intéressé est basé à Milan et rattaché directement à Alessandro Aspesi, responsable de l’Italie de PGIM.
Matteo Ercole vient de Janus Henderson Investors. Par le passé, il a travaillé pour NN Investment Partners, HSBC Global Asset Management et Candriam Investors.
Chez PGIM, Matteo Ercole sera responsable du développement des activités institutionnelles et wholesale en Italie.
0 commentaire
