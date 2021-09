PGIM Real Estate nomme un nouveau directeur d' investissement

(NEWSManagers.com) - PGIM Real Estate, filiale de la société de gestion américaine PGIM, vient d' annoncer la promotion de Raimondo Amabile, responsable de l' Europe et l' Amérique Latin, en tant que directeur d' investissement. Il remplacera Eric Adler, directeur général de PGIM Real Estate, qui s' occupait également le poste du directeur d' investissement mondial depuis 2013.

Dans ce nouveau poste, Raimondo Amabile sera chargé de la supervision des stratégies d' investissement macros mondial. Il s' occupera également de l' intégration des données et des recherches du marché de PGIM Real Estate aux nouvelles technologies, telles que l' intelligence artificielle et les technologies prédictives, afin de diriger les décisions de l' allocation et l' investissement. Eric Adler continuera son engagement dans les décisions de la stratégie d' investissement et l' exécution des priorités du business.

En tant que responsable de l' Europe, Raimondo Amabile a remodelé les activités européennes de PGIM Real Estate. Il a supervisé des transactions de 28 milliards de dollars (24 milliards d' euros) ainsi que le développement de l' architecture des produits d' actions et de dette privée a travers le spectre de risque-rendement. Il a également dirigé le business du groupe en Amérique Latin, notamment au Mexico, à côté de l' expansion stratégique dans la région.

PGIM Real Estate comptait 195 milliards de dollars (164 milliards d' euros) d' encours sous gestion et administration au 30 Juin 2021.