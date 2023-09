PGIM Real Estate: Cathy Marcus et Raimondo Amabile nommés co-CEO

(AOF) - PGIM Real Estate a nommé Cathy Marcus et Raimondo Amabile en qualité de co-Chief Executive Officers, avec effet au 1er octobre 2023. Le fonds immobilier américain précise que Cathy Marcus et Raimondo Amabile dirigeront conjointement l'entreprise dans le cadre d'une extension de leurs fonctions mondiales et régionales existantes, après avoir travaillé ensemble pendant plus d'une décennie. Cathy Marcus conserve ses responsabilités en tant que Global Chief Operating Officer, et Raimondo Amabile maintient également ses fonctions de Global Chief Investment Officer.

Ces nominations font suite à la création de PGIM Private Alternatives sous la direction de l'actuel President et CEO de PGIM Real Estate, Eric Adler. À ce titre, Eric Adler consolidera la marque PGIM en tant que gérant de solutions alternatives non cotées de premier plan, avec 310,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion et sous administration.

Ces stratégies sont gérées par PGIM Real Estate (immobilier et agriculture), PGIM Private Capital (dette privée et infrastructure) et Montana Capital Partners (capital-investissement secondaire).