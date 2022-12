PGIM nomme un directeur de la distribution internationale

(NEWSManagers.com) - La société de gestion PGIM Investments vient de nommer Matt Shafer au poste de directeur de la distribution internationale. Basé à Londres, il est rattaché à Stuart Parker, président et directeur général de PGIM Investments.

Pour ce poste nouvellement créé, Matt Shafer est chargé de la supervision de la stratégie de distribution à l’échelle internationale et du développement de l’activité dans les marchés retail et wholesale hors Etats-Unis. Il couvre notamment les relations avec les banques privées, les gérants de fortune indépendants, les fonds de fonds, les family offices ainsi que d’autres distributeurs.

Matt Shafer arrive de BNY Mellon Investment Management, où il était directeur de la distribution européenne. Auparavant, il a été directeur de la distribution internationale chez Natixis IM de 2013 à 2022. Il a également travaillé chez Merrill Lynch comme directeur des fonds offshore, avant d’être promu au poste de directeur des investissements alternatifs et solutions gérées pour l’EMEA. Il a été vice-président et manager produit chez Bank of America entre 2005 et 2007. Il a démarré sa carrière chez Eaton Vance en 2002 comme responsable marketing avant d’être nomme en tant que spécialiste des comptes gérés en 2003.

PGIM, l’activité de gestion d’actifs de Prudential Financial Inc, comptait plus de 1.200 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 septembre 2022.