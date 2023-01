PGIM Fixed Income réorganise sa direction

(NEWSManagers.com) - PGIM Fixed Income, la division obligataire de la société de gestion éponyme, vient d’annoncer la nomination de John Vibert, managing director et directeur des produits titrisés, au poste nouvellement créé de président.

Lors de cette réorganisation de sa direction, la société de gestion américaine a également promu Craig Dewling et Gregory Peters en tant que co-directeurs des investissements. Ils vont reprendre une partie des responsabilités de Michael Lillard, directeur de PGIM Fixed Income qui a jusqu’ici occupé le poste de directeur des investissements. Gregory Peters retiendra son poste actuel de gérant senior au sein de l’équipe multisectorielle. A la suite de cette réorganisation, PGIM supprimera le poste de directeur adjoint des investissements. John Vibert, Craig Dewling et Gregory Peters seront rattachés à Michael Lillard.

John Vibert a occupé son ancien poste chez PGIM Fixed Income depuis 2014. Auparavant, il était gérant principal pour les portefeuilles de crédit hypothécaires chez BlackRock. Il y était également le trader principal pour l’équipe dénommée Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS). Avant de rejoindre BlackRock, il a occupé des postes seniors au sein des équipes d’investissement de Credit Suisse et Morgan Stanley.

Craig Dewling, pour sa part, travaille chez PGIM Fixed Income depuis 1987, dernièrement comme directeur adjoint des investissements. Gregory Peters est arrivé chez PGIM Fixed Income en 2014 comme gérant senior des stratégies multisectorielles, avant d’être promu en tant que directeur multi-secteur et stratégie en 2019. Auparavant, il a travaillé chez Morgan Stanley pendant près de 13 ans. Il y a occupé le poste de responsable de la stratégie mondiale des actifs croisés, chargé de la recherche macroéconomique et la stratégie d’allocation d’actifs. Il a également été directeur mondial de la recherche obligataire et économique.

John Vibert renonce à son poste de directeur des produits titrisés. Gabriel Rivera et Edwin Wilches reprendront ces responsabilités en tant que co-directeurs des produits titrisés, rattachés à Gregory Peters. Gary Horbacz a été nommé au poste de directeur de la recherche des produits titrisés, rattaché à Gabriel Rivera et Edwin Wilches.

PGIM Fixed Income comptait 954 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2021.