 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 228,03
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PG&E gagne du terrain après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E PCG.N ont augmenté de 1 % à 16,73 $ avant le marché

** La société a battu les estimations pour le troisième trimestre, aidée par des charges d'intérêt plus faibles et une demande d'électricité plus élevée

** La société réduit ses prévisions de bénéfices de base ajustés entre 1,49 $/action et 1,51 $/action pour 2025, contre 1,48 $/action à 1,52 $/action dans ses prévisions précédentes

** Les tarifs d'électricité résidentiels groupés devraient continuer à baisser en 2026

** Bénéfice ajusté de 50 cents/action au troisième trimestre, contre 42 cents/action estimés par les analystes - données LSEG

** A la dernière clôture, PCG a baissé de ~18% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PG&E
16,590 USD NYSE -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank