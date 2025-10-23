PG&E gagne du terrain après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E PCG.N ont augmenté de 1 % à 16,73 $ avant le marché

** La société a battu les estimations pour le troisième trimestre, aidée par des charges d'intérêt plus faibles et une demande d'électricité plus élevée

** La société réduit ses prévisions de bénéfices de base ajustés entre 1,49 $/action et 1,51 $/action pour 2025, contre 1,48 $/action à 1,52 $/action dans ses prévisions précédentes

** Les tarifs d'électricité résidentiels groupés devraient continuer à baisser en 2026

** Bénéfice ajusté de 50 cents/action au troisième trimestre, contre 42 cents/action estimés par les analystes - données LSEG

** A la dernière clôture, PCG a baissé de ~18% depuis le début de l'année