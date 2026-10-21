PG&E estime le coût de la reprise du réseau électrique de San Francisco à 22,5 milliards de dollars, soit plus de six fois l'estimation de la ville

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PG&E Corp PCG.N a déclaré mercredi que le projet de reprise par les pouvoirs publics de son réseau de distribution d'électricité à San Francisco coûterait 22,5 milliards de dollars, soit plus de six fois les 3,4 milliards de dollars avancés par la ville dans un dossier déposé en avril.

La ville et le comté de San Francisco ont proposé de reprendre le réseau local de distribution d’électricité de PG&E en invoquant des économies à long terme, la fiabilité du service et des tarifs abordables. Les autorités de régulation évaluent actuellement la valeur des actifs et le coût de leur séparation du réseau global du fournisseur d’énergie.

* PG&E a évalué ses actifs à San Francisco à 13,9 milliards de dollars et a estimé que les coûts liés à la séparation et à la perte d'activité s'élèveraient à 8,6 milliards de dollars

* « Une rachat de notre réseau par les pouvoirs publics n’est pas la bonne solution pour nos clients de San Francisco », a déclaré la directeur général de l’entreprise, Patti Poppe, ajoutant que son dossier montrait qu’une telle rachat n’était pas financièrement viable pour les clients

* PG&E a indiqué qu’une scission nécessiterait une sous-station de remplacement, probablement dans le comté de San Mateo, un nouveau centre de services ainsi que des lignes électriques reconfigurées ou nouvelles afin de maintenir le service pour les clients situés en dehors de la ville

* La ville avait également sous-évalué le réseau électrique souterrain de PG&E et exclu de son estimation plus de 2 000 droits immobiliers — notamment des servitudes et des licences —, a indiqué la société

* PG&E a investi 3 milliards de dollars dans le réseau électrique de San Francisco au cours de la dernière décennie et prévoit d’investir près de 2 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années, a-t-elle ajouté

* Les autorités de régulation californiennes ont déjà statué que la ville devait payer « la valeur la plus élevée » qu'un acheteur hypothétique serait prêt à payer pour ces actifs

* La Commission californienne des services publics n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

* San Francisco représente environ 5 % de la demande en électricité de PG&E, tandis que l’ensemble du réseau électrique du fournisseur d’énergie vaut environ 60 milliards de dollars, a déclaré Nancy Crowley, porte-parole de la Commission des services publics de San Francisco